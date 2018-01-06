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В московском метро пассажирам помогут добраться до храмов в Рождество

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Более 120 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут помогать пассажирам добираться до храмов и церквей в Рождество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Отмечается, что помощь будет оказана 6 и 7 января пожилым и маломобильным гражданам. Помимо прочего, сотрудники будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская». Специалисты будут помогать пассажирам метро по заранее оставленным заявкам и при первой необходимости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь с 6 на 7 января будут работать на час дольше обычного — до 02:00.

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