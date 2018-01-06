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Московский метрополитен продлит работу в рождественскую ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Столичная подземка и Московское центральное кольцо в ночь с 6 на 7 января будут работать на час дольше обычного.

«Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам собеседника агентства, до 03:00 будет продлена работа 163 наиболее популярных наземных маршрутов общественного транспорта. Также жители и гости города смогут воспользоваться 11 ночными маршрутами.

В пресс-службе уточнили, что пригородные электрички в рождественскую ночь будут следовать до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется без изменений.

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