Мокрый снег и гололедица ожидаются в Подмосковье на Рождество

Мокрый снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в Московской области на Рождество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Московской области местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, во второй половине дня местами сильная», — говорится в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, в ночь температура воздуха опустится до минус 2 градусов, а в дневное время может прогреться до плюс 3. К вечеру возможно похолодание до минус 5 градусов. Местами прогнозируется усиление порывистого ветра, скорость которого составит до 18 м/с.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 6 января в столичном регионе ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие осадки.