МЧС проверило более 8,9 тыс. храмов перед Рождеством

В преддверии Рождества сотрудники МЧС России провели проверочно-профилактические мероприятия более чем в 8900 храмов и церквей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание глава МЧС Владимир Пучков попросил обратить на вопросы, касающиеся организации безопасности на Рождество, передает ТАСС.

Главный спасатель посетил храм в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). В частности, Пучков по видеосвязи связался с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Он подчеркнул, что большое количество людей пойдет на рождественские службы, поэтому необходимо взять под «жесткий контроль» все вопросы обеспечения безопасности храмов.

Пучков добавил, что к обеспечению пожарной безопасности будут привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники.