В МЧС отчитались о снижении количества новогодних пожаров

За первые три дня нового года произошло в России произошло меньше пожаров, чем в тот же период 2017 года.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика по снижению пожаров и гибели в них людей», — заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев на селекторном совещании в МЧС.

Точное число возгораний за этотпериод офицер не назвал.

По его словам, «не допущено пожаров с гибелью людей из-за применения пиротехники и пожаров во время массовых новогодних мероприятий».

Накануне праздников силами МЧС проведено «свыше 140 тыс. обследований объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий», уточнил Еникеев.

Коме того, проведены проверки в торговых предприятиях, реализующих пиротехнику, сообщает ТАСС.

Как сообщал iz.ru, новогодняя елка сгорела дотла в разгар празднования Нового года в Южно-Сахалинске. При возгорании на площади сахалинской столицы находилось несколько тысяч человек. Причиной пожара, по предварительной версии, стала неудачно запущенная петарда.