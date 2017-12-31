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Патриарх Кирилл попросил во время молебна мира на просторах исторической Руси

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя попросил, чтобы будущий год принес с собой воцарение мира на просторах исторической Руси.

«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта», — приводит ТАСС слова главы Русской церкви.

Кроме того, патриарх пожелал верующим сил на свершения тех дел, которые помогут сделать мир и народ страны лучше. «Чтобы в мире, мятущемся и страдающем от многого, было больше справедливости, света и правды», — заявил глава Церкви.

Новогодние молебны проходят во всех храмах Русской православной церкви 31 декабря и 1 января.

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