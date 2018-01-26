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Глава МВД Украины Аваков рассказал о «самоочищении» нацполиции

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о «процессе самоочищения», происходящем в рядах национальной полиции. По словам министра, сотрудники департамента внутренней безопасности нацполиции ежедневно задерживают полицейских, подозреваемых в правонарушениях.

Сообщение об этом опубликовано на сайте нацполиции. Аваков добавил, что 140 тыс. полицейских — огромное подразделение, которое надо менять шаг за шагом.

«Мы умышленно не скрываем те случаи, которые обнаруживаем», — отметил глава МВД. «Также мы хотим, чтобы общество видело процесс самоочищения», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что бывший глава компании «Укрспирт» Михаил Лабутин готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 

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