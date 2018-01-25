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Экс-глава «Укрспирта» готовил покушение на главу МВД Украины

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Фото: Youtube.com
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Бывший глава компании «Укрспирт» Михаил Лабутин готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Его также подозревают в убийстве своего бывшего сотрудника. Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Задержанный в Румынии бывший гендиректор «Укрспирта» Михаил Лабутин входил в организованную преступную группировку (ОПГ). Она причастна к убийству советника директора «Укрспирта» Виктора Панкова, а также планировала умышленные убийства других лиц, среди которых и министр внутренних дел Арсен Аваков», — написала она на своей странице в Facebook.

Сарган сообщила, что были задержаны шесть активных участников данного ОПГ. Кроме того, Лабутин подозревается в растрате денежных средств «Укрспирта» на сумму около $9 млн.

В четверг, 25 января, стало известно о задержании Лабутина в Румынии. Генпрокуратура Украины направила запрос на его экстрадицию. В декабре 2014 года он исчез и был уволен с должности директора «Укрспирта», после чего его объявили в розыск по линии Интерпола.

Портал iz.ru писал о том, что Виктор Панков был убит 30 мая прошлого года в Киеве. Злоумышленник несколько раз выстрелил Панкову в спину, после чего скрылся с места преступления на автомобиле Audi. По данным следственных органов Украины, к его убийству причастен Лабутин.

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