Яценюк и жена Авакова продали доли в телеканале «Эспресо»

Доли в украинском телеканале «Эспресо» продали бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и жена главы МВД Украины Арсена Авакова Инна.

Доли проданы компании из США, конечным бенефициаром которой является сын депутата Верховной рады, миллиардера Константина Жеваго. Об этом на странице в соцсети написал Аваков. «Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе на Украине, Atmosphere Entertainment Inc», – рассказал он в Twitter.

Жена Авакова получила более $1,95 млн за продажу своей доли в размере 40%.

14 декабря глава МВД Украины Аресен Аваков заявил, что национальная гвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в Донбассе.