Фильм про Петлюру снимают на Украине в рамках патриотического воспитания

Фильм «Тайные дневники Симона Петлюры» снимают на Украине в рамках патриотического воспитания, премьера ожидается уже в этом году.

Информацию об этом распространил вице-премьер Украины Павел Розенко в воскресенье, 28 января.

«Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине», — цитирует его ТАСС.

Петлюра — украинский националист, военный и политический деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 годах.

На территориях под его властью проходили расправы с несогласными и массовые еврейские погромы. Петлюра был убит в Париже, где находился в эмиграции. В современной Украине считается национальным героем, в его честь называют улицы.

14 января Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Александр Бастрыкин осудил акты вандализма, совершенные украинскими националистами с памятниками во Львовской и Днепропетровской областях.