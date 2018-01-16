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Националисты митингуют у стен Верховной рады

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Украинские националисты проводят акцию у стен Верховной рады в Киеве. Митингующие требуют от депутатов во втором чтении утвердить закон о реинтеграции Донбасса, а также принять законы о коллаборационизме и антикоррупционном суде.

По окончании акции они планируют устроить марш к администрации президента Украины.

В свою очередь, представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект должны принять в ближайшее время, при этом текст будет максимально приближен к предложенному главой государства.

Ранее комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил ко второму чтению окончательный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.

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