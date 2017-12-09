Верховная рада примет закон о реинтеграции Донбасса к 22 декабря

Депутаты Верховной рады планируют принять законопроект о реинтеграции Донбасса к 22 декабря, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, документ большой по объемам и требует детального рассмотрения.

«Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно планируем начать его рассмотрение во вторник утром или, возможно, в среду начать и в четверг (22 декабря) закончить», — завил Парубий на форуме во Львовской области.

Ранее комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил ко второму чтению окончательный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.