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Пушков предостерег Киев от попытки «оккупировать» Донбасс

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Россия не позволит Киеву ввести оккупационный режим на территории Донбасса, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал итоги недавней встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Павла Климкина.

В своем Twitter Пушков также отметил, что планы Киева по оказанию давления на РФ обречены на провал.

Как сообщал ранее портал iz.ru, встреча глав МИД России и Украины прошла 7 декабря в Вене во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Министры обсудили обмен пленными в Донбассе — в частности, реализацию инициативы по обмену порядка 300 представителей ДНР и ЛНР на 70 украинских граждан.

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