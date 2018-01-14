СКР возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма на Украине

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы не можем оставаться безразличными к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Глава СКР осудил акты вандализма, совершенные украинскими националистами с памятниками во Львовской и Днепропетровской областях. Бастрыкин подчеркнул, что в настоящее время ведомство устанавливает «обстоятельства этих преступлений».

Памятник борцам за установление советской власти в Днепре осквернили украинские радикалы. Националисты написали на памятнике краской «Позор» и «Слава УПА» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, они облили краской мемориальные плиты с именами погибших. Инцидент произошел в годовщину рождения Степана Бандеры.