Президент Латвии утвердил закон о статусе ветеранов Второй мировой

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны.

Документ опубликован в официальном издании Latvijas vestnesis и вступил в силу. Действие новой нормы распространяется на граждан Латвии, получивших гражданство до 17 июня 1940 года. К ним приравнены постоянные жители страны, легально въехавшие на ее территорию до указанной даты.

Статуса участника войны в любом случае лишаются члены НСДАП и ее военнизированных структур, сотрудники гестапо или иных служб безопасности Рейха. Этот статус также не присваивается служащим КГБ СССР или КГБ Латышской ССР, кроме штатных финансистов и хозяйственников.

Участниками Второй мировой не признаются лица, осужденные за преступления против человечества.

Закон оговаривает, что Латвия как оккупированное государство, «не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей».

Обладателям статуса ветерана вручат соответствующее свидетельство и нагрудный знак. Предоставление ветеранских льгот возлагается на местные самоуправления, которые могут выделять пособия, исходя из своих бюджетов, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Совет Федерации призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить закон. В соответствии с его положениями, советские ветераны, оставшиеся жить в стране после войны, лишаются какой-либо социальной поддержки.

20 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию, внесенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других дискриминационных практик.