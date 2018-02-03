В Киеве предлагают 13 раз в год поднимать флаг националистов

Депутаты Киевского совета предложили 13 раз в год поднимать над зданиями городской администрации красно-черный флаг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН).

Инициаторами выступили депутаты от националистической партии «Свобода» Владимир Бохняк и Петр Кузик.

Согласно документу, который уже зарегистрирован в канцелярии, флаг должен подниматься у здания городского совета и районных администраций в «памятные» для ОУН даты.

Среди них: день рождения Степана Бандеры, день создания организации и годовщина смерти Романа Шухевича — лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в Польше ранее приняли закон, который предполагает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов.