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В Киеве предлагают 13 раз в год поднимать флаг националистов

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Депутаты Киевского совета предложили 13 раз в год поднимать над зданиями городской администрации красно-черный флаг запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН).

Инициаторами выступили депутаты от националистической партии «Свобода» Владимир Бохняк и Петр Кузик.

Согласно документу, который уже зарегистрирован в канцелярии, флаг должен подниматься у здания городского совета и районных администраций в «памятные» для ОУН даты.

Среди них: день рождения Степана Бандеры, день создания организации и годовщина смерти Романа Шухевича —  лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в Польше ранее приняли закон, который предполагает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов.

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