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В Госдуме поддержали закон о запрете бандеровской идеологии в Польше

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал закон о запрете бандеровской идеологии в Польше мудрым политическим решением Варшавы.

«Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв... На этом крайне неспокойном фоне парламент Польши проявил политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам», — приводит слова Железняка «РИА Новости».

Политик отметил, что решение сената отражает мнение граждан Польши, протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине и не желающих повторения трагедии Второй мировой войны. Парламентарий подчеркнул, что в России глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности.

Напомним, в четверг сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов. Документ предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон, подразумевающий наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы, вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Депутаты Верховной рады Украины назвали документ польских парламентариев «болезненным ударом в спину». Действия Польши также осудил президент Украины Петр Порошенко.

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