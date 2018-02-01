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Вице-президент ПАСЕ прокомментировал закон о «бандеровской идеологии»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Депутат Верховной рады от президентской фракции Украины «Блок Петра Порошенко», вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев считает, что закон Польши о запрете пропаганды бандеровщины противоречит интересам самой Польши.

«Надо провести консультации на уровне президентов, и, возможно, тогда, как последний шанс, президент Польши поймет, что эти вещи противоречат интересам самой Польши», — приводит слова Арьева РИА «Новости».

Напомним, в четверг сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов. Документ предусматривает запрет на использование выражения «польские лагеря смерти» и иных выражений, приравнивающих поляков к соучастникам преступлений нацистской Германии. Наказание также коснется тех, кто публично пропагандирует идеологию украинских националистов и отрицает геноцид на Волыни, устроенный украинскими националистами. Закон, подразумевающий наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы, вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам президента Украины Петра Порошенко, данный закон является неприемлемым. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».

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