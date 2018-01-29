Президент Польши заявил о неучастии населения страны в холокосте

Народ Польши не участвовал в холокосте, заявил президент страны Анджей Дуда, комментируя вводимый в республике запрет на использование формулировки «польские лагеря смерти» и заявления о причастности поляков и польского правительства к холокосту.

Он признал наличие «единичных случаев» сотрудничества жителей Польши с нацистами Третьего рейха, но при этом подчеркнул отсутствие поддержки холокоста властями Польши.

«Не было никаких польских лагерей смерти. Были лагеря на территории несуществующего польского государства, основанные немцами, гитлеровцами, которые напали на Польшу», — приводит ТАСС слова Дуды.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее осудил инициативу Варшавы, которая грозит уголовным преследованием за высказывания о причастности поляков к холокосту.