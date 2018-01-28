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Моравецкий напомнил Израилю о признании недопустимости термина «польские лагеря смерти»

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил Израилю о том, что руководства обеих стран уже обсуждали недопустимость термина «польские лагеря смерти». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 27 января.

«Польша и Израиль в 2016 году распространили совместное заявление, в котором выразили протест против всех попыток в искажении истории еврейского или польского народов, отрицая или умаляя количество жертв евреев во время холокоста, или использования ошибочных терминов, таких как «польские лагеря смерти», — напомнил Моравецкий.

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В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицательно отозвался об инициативе поправок к польскому закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное преследование за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками геноцида евреев во время Второй мировой войны. Польша в то время была оккупирована Германией и не обладала суверенитетом, а лагеря смерти организовали немцы.

22 января портал iz.ru писал о начатом в Польше расследовании в отношении активистов общественной организации «Гордость и современность», устроивших вечеринку в лесу по случаю дня рождения Адольфа Гитлера.

Репортаж о неонацистах показали в эфире журналисты телеканала TVN24. Первым оценку событию дал министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский, заявивший, что пропаганда фашизма недопустима.

Премьер-министр страны заявил, что произошедшее является «надругательством над памятью наших предков и их геройскими усилиями в борьбе за Польшу справедливую и свободную от ненависти».

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