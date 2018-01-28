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Клинцевич назвал национализм главной угрозой для Польши

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает главной угрозой для Польши национализм, а не Россию, как ранее заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть — национализм просто зашкаливает», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По словам Клинцевича, РФ не давала для подобных обвинений «ни одного повода», а слова Моравецкого «мягко говоря, не улучшают российско-польские отношения».

Напомним, ранее 28 января Моравецкий заявил в интервью изданию Politico, что считает Россию наиболее опасной угрозой для Польши.

Как писал портал iz.ru, Варшава рассчитывает на помощь США для модернизации польской армии. По мнению постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, альянс пытается раздувать «угрозу с Востока», чтобы создать новые мифы о «враждебности» России.

В декабре 2017 года российский президент Владимир Путин заявил о необходимости повышать обороноспособность страны, реагируя на развитие ракетных программ США и размещение новых военных сил НАТО у границ РФ. 

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