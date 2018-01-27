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Польша хочет привлечь США для модернизации своей армии

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Фото: Global Look Press/Jakob Ratz
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Польша рассчитывает на помощь США в деле модернизации польской армии, заявил глава МИД страны Яцек Чапутович по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с премьером республики Матеушем Моравецким.

«Мы рассчитываем на широкое участие американской промышленности в модернизации нашей армии», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что Польша хочет не только купить необходимое оружие, но и модернизировать производственный сектор страны.

Как рассказал Тиллерсон, переговоры экспертов в этой сфере продолжаются. Он выразил уверенность, что все нерешенные вопросы будут улажены.

Последние несколько месяцев Польша и США ведут переговоры о поставках комплексов Patriot для польской национальной системы ПРО «Висла». В ноябре 2017 года было принято решение, что американцы продадут комплексы за $10,5 млрд.

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