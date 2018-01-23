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Дикий кабан ворвался в польский костел и разбил статую Христа

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Дикий кабан ворвался в костел во время службы и разбил статую Иисуса Христа, сообщает издание rudaslaska.naszemiasto.pl.

Инцидент произошел в польском городе Руда-Слёнска. В воскресенье, 21 января, верующие участвовали в мессе в храме Святого Отца. 

Через несколько минут после начала службы в помещение ворвался взрослый кабан. Животное разбило стекло во входной двери и принялось бегать по церкви. Среди прихожан началась паника.

До приезда полиции кабан носился по храму и успел разбить две вазы и статую Христа. Верующие не пострадали, но пережили сильный шок.

Как предполагает издание, животное обитает в близлежащих лесах и вышло к людям в поисках пищи, тем более что подобные случаи происходят всё чаще. Власти города пообещали заняться проблемой диких животных и по возможности сократить популяцию кабанов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что щенок эстонской гончей застрелил собственного хозяина — опытного охотника с 40-летним стажем. Пес неожиданно прыгнул на него и случайно нажал на курок ружья, которое находилось на плече мужчины.

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