Крокодила и бомбу обнаружили при обыске дома под Петербургом

Оперативники обнаружили при обыске в доме реконструктора Павла Бараненко в Петергофе арсенал оружия и двухметрового нильского крокодила. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что в доме были найдены самодельное взрывное устройство с электрическим воспламенителем, минометная мина, более 40 макетов автомата Калашникова со следами переделки и свыше 20 начиненных порохом гильз.

Оружие отправили на экспертизу для выяснения его пригодности к стрельбе, передает телеканал «78». Бараненко задержан, мера пресечения в его отношении пока не избиралась.