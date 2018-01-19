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Крокодила и бомбу обнаружили при обыске дома под Петербургом

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Nitzschke
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Оперативники обнаружили при обыске в доме реконструктора Павла Бараненко в Петергофе арсенал оружия и двухметрового нильского крокодила. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

Отмечается, что в доме были найдены самодельное взрывное устройство с электрическим воспламенителем, минометная мина, более 40 макетов автомата Калашникова со следами переделки и свыше 20 начиненных порохом гильз. 

Оружие отправили на экспертизу для выяснения его пригодности к стрельбе, передает телеканал «78». Бараненко задержан, мера пресечения в его отношении пока не избиралась.

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