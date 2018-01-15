Детеныша овцебыка спасли у метеостанции на острове Врангеля

Сотрудники заповедника «Остров Врангеля» на Чукотке спасли отбившегося от стада теленка овцебыка, сообщает пресс-служба заказника.

Малыш бродил недалеко от модуля метеостанции, расположенной в поселке Ушаковское на острове Врангеля. Он принял станцию за свое стадо.

Теленка отвели к сородичам, но через некоторое время он вернулся обратно к людям. Вторая попытка увенчалось успехом: овцебык решительно побежал к стаду. Инспекторы заповедника проследили за тем, чтобы животные приняли отбившегося детеныша.

Отмечается, что овцебыки часто принимают за свое стадо крупные темные предметы.

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