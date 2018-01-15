Прямой эфир

Детеныша овцебыка спасли у метеостанции на острове Врангеля

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники заповедника «Остров Врангеля» на Чукотке спасли отбившегося от стада теленка овцебыка, сообщает пресс-служба заказника.

Малыш бродил недалеко от модуля метеостанции, расположенной в поселке Ушаковское на острове Врангеля. Он принял станцию за свое стадо. 

Теленка отвели к сородичам, но через некоторое время он вернулся обратно к людям. Вторая попытка увенчалось успехом: овцебык решительно побежал к стаду. Инспекторы заповедника проследили за тем, чтобы животные приняли отбившегося детеныша.

Отмечается, что овцебыки часто принимают за свое стадо крупные темные предметы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в сети появилось видео с нападением разъяренного слона на бегемотов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пумы Новосибирского зоопарка стали родителями
Львица впервые поселилась в Ленинградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017