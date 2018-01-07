Пумы Новосибирского зоопарка стали родителями

Живущие в Новосибирском зоопарке пумы Милана и Гудзон стали родителями.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зоопарка, как и все кошачьи, горная львица Милана первые недели скрывала малышей и редко выходила из укрытия.

Заведующая отделом хищных животных Роза Соловьева отметила, что сотрудники зоопарка пока не тревожили зверей и потому точно не знают, сколько у Миланы котят. «Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним», — добавила сотрудница зоопарка.

В Новосибирском зоопарке пумы круглый год живут на улице, у них хорошо утепленный домик. Самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самка гепарда, содержащаяся в зоопарке американского города Сент-Луис, родила сразу восемь детенышей. Это рекордное число гепардов, рожденных в неволе.