Самка гепарда в Нью-Йорке родила рекордное число детенышей

Самка гепарда, содержащаяся в зоопарке американского города Сент-Луис, родила сразу восемь детенышей. Это рекорд число гепардов, рожденных в неволе.

Представители зверинца отметили, что обычно у гепардов рождается до четырех детенышей. В этот раз на свет появились сразу три самца и пять самок. Рекорд же принадлежит самке по имени Бингва.

Малыши были рождены 26 ноября 2017 года. В зоопарке отметили, что в ближайшие несколько месяцев детеныши будут находиться в закрытом помещении.