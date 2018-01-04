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Самка гепарда в Нью-Йорке родила рекордное число детенышей

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Arco Images/Huette
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Самка гепарда, содержащаяся в зоопарке американского города Сент-Луис, родила сразу восемь детенышей. Это рекорд число гепардов, рожденных в неволе.

Представители зверинца отметили, что обычно у гепардов рождается до четырех детенышей. В этот раз на свет появились сразу три самца и пять самок. Рекорд же принадлежит самке по имени Бингва.

Малыши были рождены 26 ноября 2017 года. В зоопарке отметили, что в ближайшие несколько месяцев детеныши будут находиться в закрытом помещении.

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