Австралийские рыбаки случайно приманили белую акулу

Рыбаки, удившие карасей у побережья Австралии, случайно приманили акулу, пишет Mail Online.

Трое приятелей рыбачили на небольшой лодке в 6 км от пляжа города Аделаида. Они раскидали вокруг ячмень для привлечения рыбы. К их удивлению, на приманку приплыли не караси, а огромная шестиметровая белая акула.

По словам рыболовов, морская хищница была размером с их плавсредство. К счастью, акула на них не напала.

Однако близкое столкновение с акулой не уменьшило охотничий азарт трех друзей. На следущий день они поплыли ловить рыбу в том же месте.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у берегов Тайваня выловили акулу, внешне напоминающую монстра из фильма «Чужой». Этот вид хищной рыбы был открыт около 40 лет назад, но они попадались в руки человека только несколько раз.