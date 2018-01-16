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В Японии объявили тревогу после продажи ядовитой печени рыбы фугу

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Фото: commons.wikimedia.org/Chris 73
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В японской префектуре Айти объявили тревогу после продажи одним из местных супермаркетов печени рыбы фугу. Объявление об опасности были сделаны по местной радиотрансляционной сети.

Розничные продажи этой рыбы законодательно запрещены в стране — деликатес считается смертельно ядовитым и может быть приготовлен только мастерами кулинарии, умеющими обезвредить яд. Самой ядовитой частью считается как раз печень фугу.

Всего было продано пять порций продукта. О поступлении в продажу запрещенного товара сообщил один из покупателей. Четыре упаковки были возвращены в магазин.

Покупатель пятой порции сам позвонил в супермаркет и сообщил, что уже съел свою покупку. При этом он подчеркнул, что «несмотря ни на что, чувствует себя хорошо», сообщает The Asahi Shimbun.

Супермаркет извинился за поступление продукта в продажу и за вызванный переполох. Менеджеры рыбного отдела магазина уточнили, что печень была изъята у одной из разновидностей рыбы фугу, которая не считается столь ядовитой. 

Однако закон запрещает продажи всех сортов фугу, поэтому в отношении супермаркета начато разбирательство.

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