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У берегов Тайваня выловили похожих на «Чужого» акул

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Фото: Fisheries Research Institute
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Несколько особей акулы-гадюки, внешне напоминающей монстра из фильма «Чужой», выловили ученые Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства в водах Тихого океана.

Этот вид акул был открыт около 40 лет назад, они попадались в руки человека только несколько раз, сообщает Science Alert.

Фотографию выловленных акул специалисты опубликовали в Twitter, отметив, что «акулы улыбаются».

​Акулы-гадюки днем плавают на глубине от 270 до 360 м, на поверхность воды они поднимаются ночью. Длина акул данного вида достигает 54 см, а по весу — только 750 г. «Газета.ру» добавляет, что треугольные челюсти акул выдвигаются вперед, питается хищник в основном костистой рыбой.

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