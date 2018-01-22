Щенок эстонской гончей стал виновником смерти охотника под Саратовом

Щенок породы эстонская гончая стал невольным виновником гибели собственного хозяина — опытного охотника с 40-летним стажем. Об этом рассказала начальник отдела кадров, правовой работы и делопроизводства комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По ее словам, ужасная трагедия произошла в одном из закрепленных хозяйств Краснокутского района. Два двоюродных брата отправились на охоту. Все разрешающие документы на оружие и добычу пушного зверя у них были. С собой мужчины взяли одну взрослую собаку и двух молодых, которых сначала оставили в машине.

Решив поработать со щенками, 64-летний мужчина открыл багажник, чтобы выпустить животных, как неожиданно один из псов прыгнул на него. Ружье в этот момент находилось на плече охотника, и собака случайно нажала на курок, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате его брат получил смертельное ранение в область живота. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти не удалось. Было установлено, что нарушений охоты не было, а произошедшее стало трагическим стечением обстоятельств.