Премьер-министр Польши назвал РФ главной угрозой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия является наиболее опасной угрозой для его страны.

Такое заявление политик сделал в интервью изданию Politico.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — сказал он, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава рассчитывает на помощь США в деле модернизации польской армии.

НАТО посредством пропаганды пытается раздувать «угрозу с Востока», чтобы внушить мировому сообществу неизбежность увеличения военных расходов, а также создать новые мифы о «враждебности» России, заявлял ранее постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко.

Напомним, 12 декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании министерства обороны страны на 2018 год. Документ рассчитан в том числе и на так называемое «сдерживание России» — на усиление военного присутствия США в Европе планируется выделить около $4,6 млрд.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать обороноспособность страны, реагируя на развитие ракетных программ США и размещение новых военных сил НАТО у российских границ.

Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине в 2014 году. Киев и западные страны обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия неоднократно отвергала обвинения, называя их неприемлемыми, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.