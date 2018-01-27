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Экс-глава Пентагона посоветовал НАТО разработать план войны с Россией

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Фото: Global Look Press/Brigitte N. Brantley/ZUMAPRESS
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Бывший министр обороны США Эштон Картер заявил, что считает вполне вероятной войну стран НАТО с Россией, в связи с чем посоветовал нынешнему руководству Пентагона обзавестись хорошим планом.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Ридус»

Ранее, 26 января, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о якобы разрабатываемых Россией планах по уничтожению британской инфраструктуры, которые должны привести к тысячам жертв.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам переадресовать вопрос о высказываниях главы министерства обороны Великобритании в военное ведомство РФ.

Позже в Минобороны сообщили, что заявления британского министра выходят за пределы разумного и являются попыткой заработать политические очки. 

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