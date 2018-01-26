Прямой эфир

Депутат объяснил слова британского министра о «российском ударе»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Великобритании намеренно рассказывает о якобы имеющей место российской агрессии, чтобы оправдать свою новую военную стратегию, считает зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Москва «планирует нанести удар» по критической инфраструктуре королевства, который чреват «тысячами и тысячами жертв».

«Пределов фантазии нет у таких людей, как министр обороны Великобритании. Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — приводит его слова RT.

Швыткин обратил внимание, что слова министра прозвучали в преддверии пересмотра оборонной политики Британии.

Депутат объяснил, что при помощи подобных заявления происходит лоббирование военно-промышленного комплекса и создание атмосферы страха среди британцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава британского генштаба Ник Картер признал превосходство российской армии. По его словам, в этой ситуации Лондон «не может позволить себе сидеть сложа руки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Русские идут
Глава британского Генштаба объявил о скором нападении России на Европу
Глава британского генштаба призвал изучить слабые стороны РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017