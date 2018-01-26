Депутат объяснил слова британского министра о «российском ударе»

Минобороны Великобритании намеренно рассказывает о якобы имеющей место российской агрессии, чтобы оправдать свою новую военную стратегию, считает зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Москва «планирует нанести удар» по критической инфраструктуре королевства, который чреват «тысячами и тысячами жертв».

«Пределов фантазии нет у таких людей, как министр обороны Великобритании. Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — приводит его слова RT.

Швыткин обратил внимание, что слова министра прозвучали в преддверии пересмотра оборонной политики Британии.

Депутат объяснил, что при помощи подобных заявления происходит лоббирование военно-промышленного комплекса и создание атмосферы страха среди британцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава британского генштаба Ник Картер признал превосходство российской армии. По его словам, в этой ситуации Лондон «не может позволить себе сидеть сложа руки».