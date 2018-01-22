Британский Генштаб признал военное превосходство России

Вооруженные силы Британии значительно отстают от российской армии, и этот разрыв только увеличивается. Такое мнение высказал начальник британского генштаба Ник Картер, чьи слова приводит газета The Telegraph.

Генерал посетовал, что в последние годы расходы на оборонку снизились, а Россия, наоборот, демонстрирует впечатляющие военные возможности, которым Британия не может ничего противопоставить.

По его мнению, серьезную угрозу представляют российские крылатые ракеты, которые успешно применялись в Сирии (скорее всего «Калибры»), от которых у Британии нет защиты.

Картер отметил, что в этой ситуации Лондон «не может позволить себе сидеть сложа руки».

В газете также сообщается, что многие высокопоставленные британские военные признают доминирование РФ в области компьютерных технологий, артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

Военным превосходством России обеспокоены не только в Британии. Так, в новой американской ядерной доктрине говорится, что РФ обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия.