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Боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами созданы в России

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Снаряды для гранатометов для борьбы с подводными диверсантами созданы в России.

Об этом заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в понедельник, 8 января.

«Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги», — цитирует его «Интерфакс».

8 января 2017 года портал iz.ru сообщил, что для борьбы с подводными диверсантами создан специальный двухсредный автомат. Точные характеристики автомата пока не разглашаются, но, по имеющимся сведениям, его прицельная дальность стрельбы на суше порядка 500 м. Под водой же боевой дайвер, вооруженный АДС, на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м — на удалении 18 м.

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