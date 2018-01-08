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На вооружение российской армии поступит авиабомба «Дрель»

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Фото: ТАСС/Сысоев Григорий
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Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии. Об этом сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

По его словам, испытания бомбы, начавшиеся в 2016 году, идут в соответствии с программой Минобороны РФ, которое и является заказчиком. Завершатся испытания в 2018 году.

«Данное изделие планируется принять на вооружение», –– сказал Лепин в интервью «Интерфаксу».

Как рассказал глава «Техмаша», «Дрель» — это «новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами».

Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.

При отходе от носителя дальность поражения цели — свыше 30 км.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

3 января портал iz.ru сообщил, что российские корабли получат защиту от сверхзвуковых боеприпасов. Фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) будут оснащены уникальными «сотовыми ракетами».

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