На вооружение российской армии поступит авиабомба «Дрель»

Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии. Об этом сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

По его словам, испытания бомбы, начавшиеся в 2016 году, идут в соответствии с программой Минобороны РФ, которое и является заказчиком. Завершатся испытания в 2018 году.

«Данное изделие планируется принять на вооружение», –– сказал Лепин в интервью «Интерфаксу».

Как рассказал глава «Техмаша», «Дрель» — это «новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами».

Данная авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Также отмечается, что эту авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.

При отходе от носителя дальность поражения цели — свыше 30 км.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

3 января портал iz.ru сообщил, что российские корабли получат защиту от сверхзвуковых боеприпасов. Фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) будут оснащены уникальными «сотовыми ракетами».