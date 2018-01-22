Оружие зашьют в холщовые мешки

В этом году в России планируют отменить требование о перевозке оружия на гражданских самолетах только в металлических ящиках. Сегодня эта процедура регулируется ведомственными инструкциями двадцатилетней давности. Нынешний порядок транспортировки приводит к существенному сокращению полезного пространства в багажных отсеках небольших самолетов. Ящики предлагается заменить холщовыми пломбируемыми мешками. Проект новых федеральных авиационных правил сейчас обсуждается Минтрансом, авиакомпаниями и силовыми ведомствами.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе России, ведомство подготовило проект приказа об утверждении новых федеральных авиационных правил «О порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации багажа, содержащего оружие, патроны к нему, специальные средства». Планируемый срок вступления приказа в силу — март 2018 года.

— Проходит процедура публичного обсуждения данной инициативы. После ее завершения текст проекта будет размещен в открытом доступе, — отметили в пресс-службе Минтранса.

Сейчас перевозка оружия регулируется инструкцией Федеральной службы воздушного транспорта и МВД России от 30 ноября 1999 года и указанием Федеральной авиационной службы о применении металлических запираемых ящиков от 24 апреля 1997 года. Такие ящики должны быть определенного размера, их следует перевозить в изолированных багажных отсеках воздушных судов. На самолетах, не имеющих таких отсеков, ответственность за сохранность и перевозку оружия возлагается на экипаж.

Изменить существующие правила транспортировки оружия просили российские авиакомпании. К примеру, S7 для развития региональных перевозок получила весной прошлого года 70-местный Embraer-170 — самый маленький представитель этого семейства, ранее не эксплуатировавшийся в нашей стране. Выяснилось, что установка в нем металлических ящиков значительно ограничивает возможности по загрузке багажа пассажиров.

Представители S7 обратились в Минтранс с предложением изменить размеры металлических ящиков с учетом особенностей багажных отсеков различных воздушных судов. Для самолетов средней и малой пассажировместимости предложено предусмотреть возможность перевозить оружие в холщовых пломбируемых мешках. В распоряжении «Известий» есть копия соответствующего письма гендиректора S7 Владимира Объедкова от 17 марта 2017 года.

Представитель Минтранса подтвердил, что новый порядок перевозки оружия должен привести к отмене его обязательной транспортировки в металлических ящиках.

В аэропорту Домодедово сообщили, что в международной практике такое требование отсутствует.

В авиакомпании «Нордавиа» поддержали предполагаемые изменения. По словам представителя перевозчика, сейчас процедура оформления перевозки оружия усложнена.

Как рассказала «Известиям» главный тренер сборной команды России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина, в аэропорту стрелки сдают оружие в специальных кейсах с замками. Служба безопасности проводит соответствующие проверки. В большинстве типов воздушных судов багажные отсеки конструктивно отделены от пассажирских салонов.

— Сотрудники службы безопасности открывают каждый кейс, проверяют само оружие и разрешение на его вывоз, — пояснила Татьяна Голдобина. — После чего закрывают кейс и опечатывают его. Далее представители службы самостоятельно отвозят оружие к борту самолета и в присутствии пилота грузят его.

По словам криминолога, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, и пассажирам, и службе безопасности аэродромов спокойнее, когда оружие лежит в металлическом ящике.

— При погрузке или выгрузке самолета всегда есть опасность, что грузчики могут оказаться один на один с мешком, где лежит оружие, — отметил Михаил Виноградов. — Среди грузчиков попадаются люди с криминальными наклонностями, в этом сомневаться не приходится. О кражах, в том числе и крупногабаритного груза, СМИ сообщают постоянно. Разрезать мешок, особенно если он холщовый, — дело нескольких секунд. В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта.

Источник «Известий» в Минобороны отметил, что отказ от перевозки оружия в металлических ящиках вызывает опасения у военных специалистов.

В пресс-службе Росгвардии (в настоящее время это ведомство контролирует оборот оружия) «Известиям» пояснили, что комментируют законодательные инициативы только после их вступления в силу.