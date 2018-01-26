В Минобороны считают потерей границ разумного слова британского министра об РФ

Заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о планах России уничтожить жизненно важную британскую инфраструктуру и погубить тысячи жизней выходят за пределы разумного и являются попыткой заработать политические очки. С таким заявлением выступил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерала, фобии британского министра достойны постановки в британском комедийном скетч-сериале «Летающий цирк Монти Пайтона».

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Летающий цирк Монти Пайтона», –– сказал Конашенков.

Он отметил, что информация о расположении британских электростанций или трубопроводов также «секретна», как место расположения Биг-Бена или Вестминстерского аббатства. Конашенков подчеркнул, что Уильямсон не первый политик, пытающийся напугать британцев «российской угрозой».

«Если такие глупости ему докладывает британский генеральный штаб, то думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию», –– добавил Конашенков.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, чтобы создать хаос в стране.

В Госдуме расценили слова британского министра, как попытку оправдать свою новую военную стратегию.