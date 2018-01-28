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Оппозиция Израиля требует от властей страны отзыва посла из Варшавы

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Фото: Global Look Prees/Lev Radin
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Лидер парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с предложением отзыва посла страны из Варшавы. Герцог считает, что необходимо проведение консультаций по поводу введения в Польше запрета на высказывания о вине поляков в холокосте.

«С нашей точки зрения такой закон недопустим», — приводит слова Герцога, главы фракции «Сионистский лагерь», ТАСС.

Оппозиционер Ципи Ливни назвала польский закон «попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Холокосте», добавляет сайт «Комсомольской правды».

27 января в Польше принят закон, которым предусматривается лишение свободы до трех лет за высказывания, содержащие обвинения в адрес поляков в пособничестве в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Накануне портал iz.ru сообщил, что премьер-министр Польши назвал РФ главной угрозой.

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