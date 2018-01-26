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Израиль продаст списанные истребители F-16 Хорватии

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Фото: wikipedia.org
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с хорватским коллегой Андреем Пленковичем о продаже списанных израильских истребителей F-16 военно-воздушным силам Хорватии.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера», –– говорится в сообщении пресс-службы израильского правительства.

Ранее стало известно, что Загреб рассматривает варианты по замене устаревших советских МиГ-21. Помимо подержанных израильских самолетов американского производства в тендере участвуют шведские Gripen.

Достигнутые договоренности в Израиле назвали «еще одним выражением крепких отношений между двумя странами».

 Сумма потенциальной сделки составляет $0,5 млрд.

24 января портал iz.ru сообщал, что российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный новейшим высокоточным вооружением, приступил к полетам. Оружие установлено как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске военного самолета.

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