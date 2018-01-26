Израиль заплатит США за признание Иерусалима столицей этого государства. Об этом сказал американский президент на встрече с премьер-министром Израиля на Всемирном экономическом форуме.

«Самой сложной темой, которую пришлось обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Вы выиграли одно очко, и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут», — сказал Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что «помог» процессу урегулирования палестино-израильского конфликта. Призвал палестинцев к переговорам и пригрозил отменой финансирования.

Организация освобождения Палестины назвала эти слова Трампа шантажом в переговорах с Израилем.