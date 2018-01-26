Россия поставит иностранным заказчикам семь вертолетов Ка-32

Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году планирует поставить иностранным заказчикам семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Производство вертолетов началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Машины будут поставлены китайской компании United Helicopters и турецкой Kaan Air, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для поисковых и высотно-монтажных работ, тушения пожаров, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших и многого другого.

Ранее сообщалось, что российский тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС Иордании.