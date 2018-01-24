Прямой эфир

Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС Иордании. О поставке Россией вертолета Иордании сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Поступивший вертолет — первый, за ним последуют поставки еще нескольких воздушных машин данной модели.

Ми-26Т2 поставлен в гражданском исполнении. «Эта машина обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, и она найдет широкое применение при выполнении задач, которые не под силу другой авиационной технике», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения компании.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 используется для мобильной переброски десантных подразделений и крупногабаритной техники. Он перевозит до 20 т груза.

Накануне портал iz.ru сообщил, что РФ и Индия подпишут в 2018 году контракт на поставку 48 вертолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жесткая посадка военного вертолета в Нью-Йорке попала на видео
10 человек погибли при крушении военного вертолета в Колумбии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017