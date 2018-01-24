Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2

Российский тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС Иордании. О поставке Россией вертолета Иордании сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Поступивший вертолет — первый, за ним последуют поставки еще нескольких воздушных машин данной модели.

Ми-26Т2 поставлен в гражданском исполнении. «Эта машина обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, и она найдет широкое применение при выполнении задач, которые не под силу другой авиационной технике», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения компании.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 используется для мобильной переброски десантных подразделений и крупногабаритной техники. Он перевозит до 20 т груза.

Накануне портал iz.ru сообщил, что РФ и Индия подпишут в 2018 году контракт на поставку 48 вертолетов.