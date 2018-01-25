Вертолет совершил жесткую посадку на улице в центре города в США

Вертолет, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку на одной из улиц в центре американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщили в местной пожарной службе.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Жесткая посадка вертолета. Два человека на борту, раненых нет», — сказано в сообщении службы в Twitter.

При этом не уточняется, откуда вылетело и куда направлялось воздушное судно.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Как писал портал iz.ru 19 января, вертолет MH-60S Seahawk совершил жесткую посадку в Нью-Йорке. Он возвращался с морской базы в Норфолке после тренировочных полетов. Момент аварии попал на видео.