Нетаньяху выступил против запрета на высказывания о вине поляков в холокосте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал инициативу Варшавы, которая грозит уголовным преследованием за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. Об этом глава Израиля заявил в субботу, 27 января.

«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Нетаньяху указал послу Израиля в Польше довести свою позицию до своего коллеги в Варшаве.

Законопроект об ответственности за утверждение о причастности поляков к уничтожению евреев одобрен парламентом страны 26 января. Наказание в виде штрафа или тюремного заключения последует даже за словосочетание «польский лагерь смерти».

Все лагеря смерти на территории оккупированной немцами Польши были германскими.

23 января экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса высказал уверенность, что в стране процветает фашизм.

Свое мнение Валенса высказал после демонстрации телеканалом ТВН итогов журналистского расследования о неонацистах, которые активно используют свастику, переодеваются в эсэсовскую форму и отмечают день рождения Гитлера.