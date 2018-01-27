С молчаливого согласия

В субботу, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Однако сегодня, спустя 73 года после освобождения лагеря смерти в Аушвице, мир стал понемногу забывать страшные уроки истории. Молодое поколение обесценивает трагедию, унесшую миллионы человеческих жизней. Почему антисемитизм ушел в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев — в материале портала iz.ru

Циничный каламбур

Мы живем во времена, когда поводом для многочисленных шуток становятся жестокое убийство студентки, изнасилование малолетней, школьные расстрелы и массовые убийства. Среди молодых и даже совсем юных людей модно быть циничным, шутить на любые темы, особенно запретные и чувствительные. Те, о которых шутить попросту нельзя.

Холокост_1 Стены, увешанные фотографиями жертв, в музее концентрационного лагеря Освенцим Фото: Depositphotos

Мемы про холокост гуляют по сети не первый год. При этом шутки подобного рода в молодежной среде транслируются через популярные юмористические паблики, где число подписчиков может переваливать за несколько миллионов человек, и Telegram-каналы, которые просматривают десятки тысяч человек.

И если Facebook нещадно банит за любые проявления нетерпимости, то «ВКонтакте» не всегда блокирует пользователей за националистические взгляды. Здесь можно найти десятки сообществ, посвященных ультраправой тематике, а пабликов с антисемитскими мемами и того больше. Группы находятся в открытом доступе: число подписчиков в самом популярном сообществе подобного толка — 12,5 тыс. человек. Помимо отрицания холокоста, конспирологических теорий и альтернативных трактовок истории посты полны откровенной юдофобии и призывов, которые можно трактовать по статье уголовного кодекса.

Что происходит в закрытых группах, остается только догадываться, но жаловаться на них никому в голову не приходит. Каламбурить на темы ксенофобии и нетерпимости не гнушаются и некоторые ведущие российские СМИ. Опять же никакой ответственности, кроме редких возгласов общественного порицания. Оправдывают подобные заигрывания с аудиторией аргументами из категории: «Я не антисемит, потому что у меня есть друг еврей».

В западных странах также ощущают всплеск антисемитских настроений, но реагируют на них по-разному. Показательный случай произошел летом в Британии. Несколько молодых людей не смогли поступить в один из престижнейших вузов мира — Гарвардский университет — из-за антисемитского юмора. Студенты элитного колледжа при Гарварде создали тайный чат, в котором обменивались шутками на тему холокоста, насилия и убийств. Чат обнаружила администрация вуза и отказалась зачислить абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены. То есть воздействовала не уголовными мерами, а сугубо дисциплинарными.

История вскрылась из-за того, что приватный чат с расистскими шутками находился на Facebook, а администрация соцсети к вопросу борьбы с нетерпимостью относится со всей серьезностью. С недавних пор прибежищем неонацистов из стран Европы и Америки стали именно российские соцсети.

Вежливое молчание

О том, что ситуация начала выходить из-под контроля, понимают на самом высоком уровне. В Европарламенте всерьез обеспокоены участившимися случаями нападений на евреев и ростом националистических настроений. Вспышки ненависти то и дело поражают толерантное европейское общество.

Речь сейчас уже не о «кухонном» антисемитизме, а о всё новых случаях нападений на синагоги. Так, например, в конце декабря 2017 года в шведском городе Мальмё трое мужчин забросали синагогу «коктейлями Молотова». В этот момент в здании находились около 20 человек. Израильское министерство по делам диаспоры зафиксировало рекордное число инцидентов, связанных с нападением на евреев за год.

«В 2017 году резко возросло число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции. Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных. В Европе была задействована грубая сила. Она необходима, но является позорным фактором», — рассказал на Дне памяти холокоста в Европарламенте президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

Холокоста_3 Выступление президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора на Дне памяти холокоста в Европарламенте Фото предоставлено Пресс-службой Европейского еврейского конгресса

Происходит это в первую очередь из-за того, что проявления антисемитизма в «вежливом европейском обществе» не порицаются в СМИ, в политических дискуссиях и тем более на бытовом уровне. Он уверен, что останавливать исламистов, неонацистов и воинствующих политических экстремистов нужно еще на уровне слов. Только так можно избежать перехода к делу. То, что еще совсем недавно казалось невозможным, уже стало реальностью: ультраправые политики получают места в правительствах и парламентах.

«Сколько еще еврейских и нееврейских жертв вам нужно, чтобы начать делать что-то против агрессивных элементов, порожденных благоприятствующей этому средой? И консервативная Европа отвечает: нам неизвестен лимит. В этом крупнейшая ошибка Европы», — поясняет Кантор в своем выступлении.

Уроки прошлого

Мир многое пережил и осознал за последние семь десятков лет, но дискриминация евреев и цыган всё еще не стала пережитком прошлого. Сейчас число евреев в Европе примерно в шесть раз меньше, чем до войны. Их общая численность по всему миру только теперь стала сравнима с довоенной. По всему миру было открыто свыше тысячи памятников, посвященных жертвам массовых убийств. Но все они нуждаются в круглосуточной охране из-за постоянных нападений.

Холокоста_2 В Бостоне второй раз за 2017 год осквернили мемориал жертвам холокоста Фото: TASS/Steven Senne

В августе прошлого года неизвестный бросил камень в стеклянный мемориал жертвам холокоста в Бостоне. Спустя несколько дней после празднования Дня Победы в украинских Черновцах разрисовали памятник жертвам холокоста свастикой и другими нацистскими символами. Только за минувший год произошли десятки подобных инцидентов. Каждый брошенный камень — это выражение ненависти. Впервые с этой темой в Европарламенте выступил спикер кнессета Юлий Эдельштейн.

«Вопреки всему сделанному, мне кажется, что возникшее после войны чувство необходимости этой миссии меняется, а потому насущные вопросы остаются без ответа. Чему нас могут научить все те памятники, если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране? Эффективно ли изучение темы холокоста, если евреи на Европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?» — отмечает он.

Причины происходящего во многом кроются в том, что существующая система образования недостаточно хорошо объясняет школьникам, к чему ведет нетерпимость: насколько тонка грань между шутками и травлей, бытовым антисемитизмом и нападениями. Помнить и не допускать в будущем повторения тех трагических событий, которые захлестнули Европу в годы холокоста, — задача новых поколений, считает первый заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннесс. Для этого нужно развивать образовательные программы уже сейчас, пока это поколение готово учиться.

Впрочем, недавний случай, произошедший в МГУ, показал, что общество в большей степени занимает вопрос: имеет ли право студент приходить в кипе на экзамен и насколько его внешний вид соответствует уставу вуза. Профессора, ревностно следящего за внешним видом студентов, обвинили в антисемитизме. Сам он заявил, что не делает разницы между иудеем, сикхом или мусульманином. Все студенты, по его словам, должны снимать головные уборы при входе в аудиторию.

Руководство университета заняло двоякую позицию: заместитель декана факультета телевидения Наталья Трушакова назвала этот инцидент «частным случаем, не имеющим никакого отношения к политике факультета и МГУ в целом», и пояснила, что студенты имеют право носить символы веры. Декан географического факультета Сергей Добролюбов, наоборот, заявил, что не имеет претензий к преподавателю потому, что тот действовал в соответствии с уставом.

«У него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году, где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. Я посмотрел на сайтах многих других вузов — всё то же самое абсолютно», — сказал Добролюбов. Впоследствии выяснилось, что студент, которого выгнали с экзамена, — сын главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. В самой федерации отказались давать оценку произошедшему, заявив, что инцидент полностью исчерпан, а студент сдал экзамен другому преподавателю.