Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

С молчаливого согласия

Как в современном мире обесцениваются страшные уроки холокоста
Фото: Global Look Press/Andrew Mccaren
Главный слайд
Начало статьи
С молчаливого согласия
2018-01-26 14:58:58">
2018-01-26 14:58:58
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Однако сегодня, спустя 73 года после освобождения лагеря смерти в Аушвице, мир стал понемногу забывать страшные уроки истории. Молодое поколение обесценивает трагедию, унесшую миллионы человеческих жизней. Почему антисемитизм ушел в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев — в материале портала iz.ru

Циничный каламбур

Мы живем во времена, когда поводом для многочисленных шуток становятся жестокое убийство студентки, изнасилование малолетней, школьные расстрелы и массовые убийства. Среди молодых и даже совсем юных людей модно быть циничным, шутить на любые темы, особенно запретные и чувствительные. Те, о которых шутить попросту нельзя.

Холокост_1

Стены, увешанные фотографиями жертв, в музее концентрационного лагеря Освенцим

Фото: Depositphotos

Мемы про холокост гуляют по сети не первый год. При этом шутки подобного рода в молодежной среде транслируются через популярные юмористические паблики, где число подписчиков может переваливать за несколько миллионов человек, и Telegram-каналы, которые просматривают десятки тысяч человек.

Чтобы помнили
В Европарламенте отдали дань памяти жертвам холокоста

И если Facebook нещадно банит за любые проявления нетерпимости, то «ВКонтакте» не всегда блокирует пользователей за националистические взгляды. Здесь можно найти десятки сообществ, посвященных ультраправой тематике, а пабликов с антисемитскими мемами и того больше. Группы находятся в открытом доступе: число подписчиков в самом популярном сообществе подобного толка — 12,5 тыс. человек. Помимо отрицания холокоста, конспирологических теорий и альтернативных трактовок истории посты полны откровенной юдофобии и призывов, которые можно трактовать по статье уголовного кодекса.

Что происходит в закрытых группах, остается только догадываться, но жаловаться на них никому в голову не приходит. Каламбурить на темы ксенофобии и нетерпимости не гнушаются и некоторые ведущие российские СМИ. Опять же никакой ответственности, кроме редких возгласов общественного порицания. Оправдывают подобные заигрывания с аудиторией аргументами из категории: «Я не антисемит, потому что у меня есть друг еврей».

В западных странах также ощущают всплеск антисемитских настроений, но реагируют на них по-разному. Показательный случай произошел летом в Британии. Несколько молодых людей не смогли поступить в один из престижнейших вузов мира — Гарвардский университет — из-за антисемитского юмора. Студенты элитного колледжа при Гарварде создали тайный чат, в котором обменивались шутками на тему холокоста, насилия и убийств. Чат обнаружила администрация вуза и отказалась зачислить абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены. То есть воздействовала не уголовными мерами, а сугубо дисциплинарными.

Очарование зла
Почему в Европе популярны нацистская форма, символика Третьего рейха и селфи в концлагерях

История вскрылась из-за того, что приватный чат с расистскими шутками находился на Facebook, а администрация соцсети к вопросу борьбы с нетерпимостью относится со всей серьезностью. С недавних пор прибежищем неонацистов из стран Европы и Америки стали именно российские соцсети.

Вежливое молчание

О том, что ситуация начала выходить из-под контроля, понимают на самом высоком уровне. В Европарламенте всерьез обеспокоены участившимися случаями нападений на евреев и ростом националистических настроений. Вспышки ненависти то и дело поражают толерантное европейское общество.

Речь сейчас уже не о «кухонном» антисемитизме, а о всё новых случаях нападений на синагоги. Так, например, в конце декабря 2017 года в шведском городе Мальмё трое мужчин забросали синагогу «коктейлями Молотова». В этот момент в здании находились около 20 человек. Израильское министерство по делам диаспоры зафиксировало рекордное число инцидентов, связанных с нападением на евреев за год.

«В 2017 году резко возросло число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции. Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных. В Европе была задействована грубая сила. Она необходима, но является позорным фактором», — рассказал на Дне памяти холокоста в Европарламенте президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

Холокоста_3

Выступление президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора на Дне памяти холокоста в Европарламенте

Фото предоставлено Пресс-службой Европейского еврейского конгресса

Происходит это в первую очередь из-за того, что проявления антисемитизма в «вежливом европейском обществе» не порицаются в СМИ, в политических дискуссиях и тем более на бытовом уровне. Он уверен, что останавливать исламистов, неонацистов и воинствующих политических экстремистов нужно еще на уровне слов. Только так можно избежать перехода к делу. То, что еще совсем недавно казалось невозможным, уже стало реальностью: ультраправые политики получают места в правительствах и парламентах.

«Еле живые узники Освенцима целовали советский танк»
«Еле живые узники Освенцима целовали советский танк»
В День памяти жертв холокоста дочь освободительницы лагерей смерти поделилась с «Известиями» воспоминаниями своей матери

«Сколько еще еврейских и нееврейских жертв вам нужно, чтобы начать делать что-то против агрессивных элементов, порожденных благоприятствующей этому средой? И консервативная Европа отвечает: нам неизвестен лимит. В этом крупнейшая ошибка Европы», — поясняет Кантор в своем выступлении.

Уроки прошлого

Мир многое пережил и осознал за последние семь десятков лет, но дискриминация евреев и цыган всё еще не стала пережитком прошлого. Сейчас число евреев в Европе примерно в шесть раз меньше, чем до войны. Их общая численность по всему миру только теперь стала сравнима с довоенной. По всему миру было открыто свыше тысячи памятников, посвященных жертвам массовых убийств. Но все они нуждаются в круглосуточной охране из-за постоянных нападений.

Холокоста_2

В Бостоне второй раз за 2017 год осквернили мемориал жертвам холокоста

Фото: TASS/Steven Senne

В августе прошлого года неизвестный бросил камень в стеклянный мемориал жертвам холокоста в Бостоне. Спустя несколько дней после празднования Дня Победы в украинских Черновцах разрисовали памятник жертвам холокоста свастикой и другими нацистскими символами. Только за минувший год произошли десятки подобных инцидентов. Каждый брошенный камень — это выражение ненависти. Впервые с этой темой в Европарламенте выступил спикер кнессета Юлий Эдельштейн.

«Вопреки всему сделанному, мне кажется, что возникшее после войны чувство необходимости этой миссии меняется, а потому насущные вопросы остаются без ответа. Чему нас могут научить все те памятники, если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране? Эффективно ли изучение темы холокоста, если евреи на Европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?» — отмечает он.

холокост_5
Фото: Depositphotos

Причины происходящего во многом кроются в том, что существующая система образования недостаточно хорошо объясняет школьникам, к чему ведет нетерпимость: насколько тонка грань между шутками и травлей, бытовым антисемитизмом и нападениями. Помнить и не допускать в будущем повторения тех трагических событий, которые захлестнули Европу в годы холокоста, — задача новых поколений, считает первый заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннесс. Для этого нужно развивать образовательные программы уже сейчас, пока это поколение готово учиться.

МГУ признал право студентов на ношение символов веры

Впрочем, недавний случай, произошедший в МГУ, показал, что общество в большей степени занимает вопрос: имеет ли право студент приходить в кипе на экзамен и насколько его внешний вид соответствует уставу вуза. Профессора, ревностно следящего за внешним видом студентов, обвинили в антисемитизме. Сам он заявил, что не делает разницы между иудеем, сикхом или мусульманином. Все студенты, по его словам, должны снимать головные уборы при входе в аудиторию.

Руководство университета заняло двоякую позицию: заместитель декана факультета телевидения Наталья Трушакова назвала этот инцидент «частным случаем, не имеющим никакого отношения к политике факультета и МГУ в целом», и пояснила, что студенты имеют право носить символы веры. Декан географического факультета Сергей Добролюбов, наоборот, заявил, что не имеет претензий к преподавателю потому, что тот действовал в соответствии с уставом.

«У него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году, где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. Я посмотрел на сайтах многих других вузов — всё то же самое абсолютно», — сказал Добролюбов. Впоследствии выяснилось, что студент, которого выгнали с экзамена, — сын главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. В самой федерации отказались давать оценку произошедшему, заявив, что инцидент полностью исчерпан, а студент сдал экзамен другому преподавателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-президент Европарламента «забыла» о роли СССР в освобождении Освенцима
Последнее «дело» Сталина
Как убивали советских врачей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017