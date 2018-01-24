МГУ признал право студентов на ношение символов веры

Отказ преподавателя Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова принять экзамен у студента в кипе не отражает политику вуза.

Информацию об этом распространила заместитель декана по общим вопросам факультета телевидения МГУ Наталья Трушакова в среду, 24 января.

«Все религиозные конфессии имеют равные права на обучение и ношение необходимых символов веры», — цитирует ее ТАСС.

23 января профессор географического факультета Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента в иудейской кипе, мотивируя это уставом вуза.

Студент Лев Борода подал жалобу в ректорат. Экзамен у него принял другой преподаватель.

20 декабря в Швейцарии Федеральный совет отклонил инициативу о запрете ношения бурки (паранджи) на всей территории страны.

В то же время подготовлен законопроект, где будет закреплена необходимость открывать лицо при общении с представителями властей, говорится на сайте правительства.

По мнению руководства страны, решение о запрете закрывать лицо в общественных местах должно приниматься в каждом кантоне отдельно.