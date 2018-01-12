Совет по гуманитарным наукам планируют создать в МГУ

МГУ планирует создать совет по гуманитарным наукам. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета, академик Виктор Садовничий на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, совет займется популяризацией исследований в этой области, поиском новых направлений, рассказом о фундаментальных исследованиях, а также привлечением талантливой молодежи. Ректор МГУ также добавил, что общественность быстро узнает об открытиях в области естественных наук в отличие от появления новых концепций в гуманитарных науках.

По словам Садовничего, «такой совет был в свое время, он активно работал» при университете, сообщает сетевое издание m24.ru. Теперь Садовничий обратился к деканам исторического и философского факультетов МГУ с просьбой продумать проект такого совета. Академик считает, что такой совет мог бы охватывать многие науки от структурной лингвистики до русского языка, пишет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что химики МГУ разработали замедляющий старение препарат.