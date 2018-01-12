Прямой эфир

Совет по гуманитарным наукам планируют создать в МГУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МГУ планирует создать совет по гуманитарным наукам. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета, академик Виктор Садовничий на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, совет займется популяризацией исследований в этой области, поиском новых направлений, рассказом о фундаментальных исследованиях, а также привлечением талантливой молодежи. Ректор МГУ также добавил, что общественность быстро узнает об открытиях в области естественных наук в отличие от появления новых концепций в гуманитарных науках.

По словам Садовничего, «такой совет был в свое время, он активно работал» при университете, сообщает сетевое издание m24.ru. Теперь Садовничий обратился к деканам исторического и философского факультетов МГУ с просьбой продумать проект такого совета. Академик считает, что такой совет мог бы охватывать многие науки от структурной лингвистики до русского языка, пишет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что химики МГУ разработали замедляющий старение препарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Instagram разблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ
МГУ согласовал с WADA костяк антидопинговой лаборатории 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017