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МГУ согласовал с WADA костяк антидопинговой лаборатории 

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что основную часть сотрудников антидопинговой лаборатории составят ранее работавшие при Минспорте сотрудники.

По его словам, данные действия согласованы с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает «РИА Новости».

Также Садовничий сообщил, что обсуждение кандидатур на пост главы антидопинговой лаборатории МГУ начнется в феврале 2018 года. Ранее он отметил, что вуз ждет от WADA предложения по иностранным специалистам.

Напомним, 7 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. М.В. Ломоносова.

Предполагается, что данная мера улучшит качество антидопинговых исследований и обеспечит финансовую и хозяйственную независимость лаборатории.

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