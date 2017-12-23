МГУ согласовал с WADA костяк антидопинговой лаборатории
Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что основную часть сотрудников антидопинговой лаборатории составят ранее работавшие при Минспорте сотрудники.
По его словам, данные действия согласованы с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает «РИА Новости».
Также Садовничий сообщил, что обсуждение кандидатур на пост главы антидопинговой лаборатории МГУ начнется в феврале 2018 года. Ранее он отметил, что вуз ждет от WADA предложения по иностранным специалистам.
Напомним, 7 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. М.В. Ломоносова.
Предполагается, что данная мера улучшит качество антидопинговых исследований и обеспечит финансовую и хозяйственную независимость лаборатории.